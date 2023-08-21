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        Haberler Ekonomi Emlak Birleşik Krallık'ta ağustosta yeni konut satış fiyatları geriledi  - Emlak Haberleri

        Birleşik Krallık'ta ağustosta yeni konut satış fiyatları geriledi 

        Birleşik Krallık'ta ağustos ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatının yüzde 1,9 gerilediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:42
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        İngiltere'de ağustosta konut satış fiyatları düştü
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        Ülkenin önde gelen online emlak platformlarından Rightmove tarafından yapılan açıklamada, ağustosta satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatının yüzde 1,9 azalarak 364 bin 895 sterline gerilediği kaydedildi.

        Açıklamada, söz konusu oranın 2008 yılından bu yana en sert aylık fiyat düşüşü olduğu belirtilirken, ülkede ağustos ayında satış anlaşması yapılan konut sayısının da yüzde 15 azaldığı bildirildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rightmove direktörlerinden Tim Bannister, ağustos ayında satışa çıkarılan yeni konutların ortalama fiyatının halen salgın öncesine (2019 yılı ağustos ayı) kıyasla 59 bin sterlin (yüzde 19) yüksek olduğunu belirtti.

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        Bannister, “Satışa çıkarılan konut sayısının 2019 yılına kıyasla yüzde 10 daha düşük seviyede olması ise fiyatların daha da sert bir şekilde azalmasına engel olan temel unsurlardan biri.” ifadelerini kullandı.

        KONUT KİRALARI TEMMUZDA YILLIK BAZDA YÜKSELDİ

        Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) geçen hafta yapılan açıklamada Birleşik Krallık'ta konut kiraları ise temmuzda yıllık bazda yüzde 5,3 yükseldiği duyurulmuştu.

        İngiltere'de kiralar bu dönemde yüzde 5,2, Galler'de yüzde 6,5 ve İskoçya'da yüzde 5,7 artış göstermişti.

        Londra, Yorkshire, West Mindlands ve Humber yüzde 5,5 ile konut fiyatlarındaki en yüksek artışın kaydedildiği bölgeler olmuştu.

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