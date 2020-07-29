Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Slater'dan Türkiye ile STA değerlendirmesi:

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Slater, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki STA görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Slater, "28 Temmuz'da 9'uncu kez gerçekleştirilen Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması tasarısı için yapılan teknik görüşmelerde yeni ilerlemeler kaydedildi. Amacımız, gelecek ikili ticari ilişkilerimiz için gerekli anlaşmaları bu sene yerine getirmek." ifadelerini kullandı.