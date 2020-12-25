Başbakan Sturgeon, anlaşmanın sağlandığına dair haberlerin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Brexit'in İskoçya halkının iradesine aykırı olduğunu kaydeden Sturgeon, "Brexit'in bizden aldıklarını telafi edecek hiçbir anlaşma yok. Bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak kendi geleceğimizin haritasını çizme zamanı." ifadesini kullandı.
"GALLER HALKINA VADEDİLEN ŞEY DEĞİL"
Galler Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford ise BBC'ye yaptığı açıklamada, AB'yle varılan ticaret anlaşmasının Galler halkına vadedilen bir şey olmadığını söyledi.
Anlaşmayı "zayıf" bulduğunu ve bazı iyileştirmeler yapılması gerekebileceğini belirten Drakeford, "Galler halkı, farklılıklar görecek. Avrupa'ya seyahat etmek eskisi kadar kolay olmayacak. Gallerli öğrenciler, Avrupa'daki üniversitelere erişemeyecek." dedi.
KUZEY İRLANDA ANLAŞMALI AYRILIKTAN MEMNUN
Kuzey İrlanda Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve İngiltere'yle birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi lideri Arlene Foster, "Elbette hem ticaret anlaşmasının detaylarını hem de anlaşmanın Kuzey İrlanda açısından önemli olacak güvenlik gibi konularını inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Kuzey İrlanda Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı ve bağımsızlık yanlısı Sinn Fein'in Başkan Yardımcısı Michelle O'Neill ise, "AB'den ayrılma konusunda birbirinden çok farklı siyasi duruşlarımız olsa da anlaşmasız ayrılığın, kimsenin çıkarına olmadığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu nedenle anlaşma sağlandığı açıklaması, tüm adada memnuniyetle karşılanacak iyi bir haber." değerlendirmesinde bulundu.
İSKOÇYA VE KUZEY İRLANDA BREXIT'E "HAYIR" DEMİŞTİ
Resmi adı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olan ülke; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşuyor. Birleşik Krallık'ta Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Referandumda, İngiltere ve Galler "evet", İskoçya ve Kuzey İrlanda ise "hayır" oyu vermişti.
AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan Birleşik Krallık, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.
AA'nın haberine göre; zorlu müzakerelerin ardından varılan anlaşmayla ayrılık süreci tamamlanmış oldu.
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