REKLAM advertisement1

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in işgal edilen Batı Şeria topraklarındaki radikal İsrailli gruplara yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu.

Son yaptırım paketinin iki grubu ve dört kişiyi hedef aldığını bildiren Bakanlık, bu grup ve kişilerin yaptırımlara maruz kalmasının sebebinin Filistinli sivillere saldırı gerçekleştirmeleri olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin bu saldırıların sorumlularının üzerine gitmesi gerektiğini açıkladı.

Birleşik Krallık daha önce 4 Yahudi yerleşimciye şubat ayında yaptırım açıklamıştı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da, mart ayında Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştı.