Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Washington'daki Ukrayna görüşmelerinde gerçek ilerleme kaydettiklerini söyledi

Starmer, Washington'da ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, toplantıda "liderler arasında birlik duygusu" olduğunu vurgulayarak, özellikle liderlerin, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ile ikili ve üçlü görüşmelerde gerçek ilerleme kaydedilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Starmer, "Bugün olmasını istediğim şey buydu ve bu noktaya geldiğimiz için gerçekten memnunum." dedi.

Ukrayna'daki savaşı çevreleyen diplomasinin, ABD'nin Rusya'yı yatıştırmasına dönüştüğü yönündeki endişeler sorulduğunda, Starmer, en önemli şeyin bugünün sonuçlarına odaklanmak olduğunu, bu sonuçların, Avrupa, Ukrayna ve özellikle de İngiltere'deki insanlara güven vereceğini söyledi.

İngiliz Başbakan Starmer, Ukrayna hakkında, Ukrayna olmadan hiçbir karar alınmaması gerektiğinin de altını çizerek, "İster toprak, ister esir değişimi ya da çok ciddi bir mesele olan çocukların iadesi olsun, bu konularda bazılarında Ukrayna'nın masada olması gerektiği açık." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında yapılan toplantıya, Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı. Rutte, Beyaz Saray'daki toplantıda, Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktararak, son aylarda Starmer ve Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söylemişti. Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.