Suriye Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliğinin bugün tekrar açılacağını bildirdi. Bakanlık açılışa katılmak için gazetecileri davet etti. BAE Şam Büyükelçiliği 2011'de Suriye'deki içi savaşın patlak vermesinden bu yana kapalıydı.

Arap Birliği de 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Bu ayın başında Arap Birliği'ne bağlı Arap Parlamentosu'ndan Suriye'nin üyeliğinin yeniden tesisi için çağrı geldi.