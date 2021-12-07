Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) küresel ekonomik pazara daha rahat uyum sağlayabilmek adına hafta sonu tatilini Cumartesi ve Pazar olarak değiştirdi. 1 Ocak 2022'den itibaren hayata geçecek uygulama ile Cuma günleri de yarım gün olacak.
Bölgesel ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan petrol üreticisi Körfez ülkesinin hafta sonu tatili şu an Cuma ve Cumartesi günleri.
BAE, komşusu Suudi Arabistan'a rakip olma yolundaki büyüyen bir ekonomi olarak geçen sene yabancı yatırımcılar ve kalifiye işçiler için ekonomiyi canlandırmak adına bir takım önlemler alınmaya başlamıştı.
BAE hükümeti, uygulamanın Cumartesi ve Pazar günü tatil yapan ülkelerle daha rahat bir finansal, ticari ve ekonomik etkileşim sağlama amacı taşıdığını söyledi.
Hafta sonlarının değiştirilmesiyle BAE merkezli ya da çok uluslu şirketlerin daha güçlü uluslararası iş bağlantıları ve fırsatları elde edebileceği düşünülüyor.
Pek çok Müslüman ülkede Cuma günü haftalık tatil olarak kabul ediliyor.
1 Ocak'tan itibaren BAE'de tam gün tatil olan Cuma günleri 12.00'ye kadar çalışılacak.
Geçtiğimiz ay, ülkeye daha fazla genç yetenek ve yatırımcı çekmek adına çeşitli yasalar Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde değiştirilmişti.
Bunlar evlenmeden bir arada yaşamak ve çocuk sahibi olmak, alkol kullanımı, uzun dönem vize alınması gibi konuları da içeriyordu.
Ayrıca suç ve ceza kanunu kadınların daha iyi korunması ve toplum güvenliğini sağlamak adına tekrar tasarlandı, yeni ve seküler bir aile kanunu reformu yapıldı.
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