ÖLECEK HASTALARI ÖNCEDEN TAHMİN EDİYOR VE HİSSEDİYORDU

New England Journal of Medicine'nın 2007 yılında yayımladığı makaleye göre Oscar şimdiye kadar 50'den fazla hastanın ne zaman öleceğini hissederek, tahmin etti. Gizemli sezgisel yönü ile ortaya çıkan Oscar, her sabah hemşireler ile beraber odaları ziyaret ediyordu.