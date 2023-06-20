KOKU DUYULARI SAYESİNDE HİSSETTİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Hayvanlarda bulunan olağanüstü koku alma duyusu ile Oscar'ın keton denilen maddenin kokusunu alarak hastaların yanına geldiği düşünülüyor. Bu duruma ek olarak köpeklerinde ölü bedende açığa çıkan kokuları alabildiği ve koklayarak kanseri teşhis edebildiklerine dair çalışmaların mevcut olduğu belirtildi. Oscar 22 Şubat 2022 tarihinde ise hayata gözlerini yumdu.
Kaynak: Purr'n'fur, The Sydney Morning Herald
Fotoğraflar: Purr'n'fur, Steere House Nursing Rehabilitation Center