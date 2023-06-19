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Birkaç saat içinde ölecek kişiyi önceden hisseden kedi Oscar! Bilim çözemedi!

Birkaç saat içinde ölecek kişiyi önceden hisseden kedi Oscar!

Oscar, ABD'nin Steere House Nursing and Rehabilitation Center huzur evinde sahiplenildi. Alzheimer hastası yaşlıların olduğu katta bulunan Oscar'ın tuhaf bir yeteneği vardı. Hastalardan hangisi yakın bir zaman içerisinde ölecekse Oscar yanına gidiyor yatıyor ve hasta birkaç saat içerisinde hayata veda ediyordu. New England Journal of Medicine'a 2007 yılında konu olan Oscar'ın bu özelliği tıp dünyasını ikiye böldü.

Giriş: 19.06.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ÖLECEK HASTALARI ÖNCEDEN TAHMİN EDİYOR VE HİSSEDİYORDU

    New England Journal of Medicine'nın 2007 yılında yayımladığı makaleye göre Oscar şimdiye kadar 50'den fazla hastanın ne zaman öleceğini hissederek, tahmin etti. Gizemli sezgisel yönü ile ortaya çıkan Oscar, her sabah hemşireler ile beraber odaları ziyaret ediyordu.

  • HASTANIN YANINDAN GİDİYORSA DAHA ZAMANI VAR DEMEKTİ

    Hemşireler ile beraber vizite çıkan Oscar 310 numaralı odanın kapısına gelince durmuş ve hiç hareket etmeden beklemiş. 25 dakika sonra kapı açılınca içeri giren Oscar, Bayan T'nin yatağına çıkmış, etrafında dolanmış, bir iki dakika yaşlı kadının yüzüne bakmış ve havayı koklamıştı. Sonra yataktan geri atlayıp sessizce odadan geri çıktı ve hemşireler kendi aralarında "Anlaşılan, Bayan T'nin daha zaman" var dedi.

  • ÖLECEK HASTANIN YANINDAN AYRILMIYORDU

    Ardından 313 numaralı odanın önünde duran Oscar, yatakta uyuyan Bayan K'nin yatağına sıçrayıp, bir tur attıktan sonra havayı koklamış ve yanına yatmıştı. Odaya giren hemşire Oscar kediyi yatakta kıvrılmış görünce hastanın yakınlarına haber verdi ve 313 numarada kalan Bayan K, birkaç saat sonra son nefesini verdi. Son nefesini verdikten sonra Oscar sessizce odadan çıktı.

  • 50'DEN FAZLA HASTANIN ÖLÜMÜNÜ HİSSETTİ

    Makaleyi yazan David Dosa, Oscar'ın ölümüne birkaç saat kalan hastanın yatağına gidip ölüm anına kadar yanından ayrılmadığını ve ender de olsa odadan çıkarılırsa kapısının önünce bekleyerek miyavladığını yazdı. 2010 yılında yayımlanan makalede Oscar 50 hastanın ölümünü tamin etti. 

  • PEKİ, ÖLECEK KİŞİLERİ NASIL ANLIYORDU?

    Doktor David Dosa "Bu öngörümün altındaki mekanizmayı bilmiyorum. Belki Oscar hayatlarının son saatlerinde olan insanların haraketsiz olması nedeniyle yanlarında kalıyor olabilir. Diğer bir nedeni ise ölüme yakın vücutta tahribata uğrayan hücrelerden çıkan keton maddeleri olabileceğini düşünüyorum" dedi.

  • KOKU DUYULARI SAYESİNDE HİSSETTİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Hayvanlarda bulunan olağanüstü koku alma duyusu ile Oscar'ın keton denilen maddenin kokusunu alarak hastaların yanına geldiği düşünülüyor. Bu duruma ek olarak köpeklerinde ölü bedende açığa çıkan kokuları alabildiği ve koklayarak kanseri teşhis edebildiklerine dair çalışmaların mevcut olduğu belirtildi. Oscar 22 Şubat 2022 tarihinde ise hayata gözlerini yumdu.

    Kaynak: Purr'n'fur,  The Sydney Morning Herald

    Fotoğraflar: Purr'n'fur, Steere House Nursing Rehabilitation Center

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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