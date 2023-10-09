Konuşmalara hakim oluyorlar

Lisanslı bir klinik psikolog olan PsyD Aimee Daramus, benmerkezci insanların konuşmalarda ve toplantılarda en çok konuşma eğiliminde olduğunu söylüyor.

Onlarla konuştuğunuzda sanki sohbet sadece onların hayatlarına, başarılarına ve sorunlarına odaklanıyormuş gibi hissedebilirsiniz.