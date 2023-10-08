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        Haberler Yaşam Birinin fazla benmerkezci olduğunun 6 işareti

        Birinin fazla benmerkezci olduğunun 6 işareti

        Benmerkezci veya benmerkezci biri kendine odaklanma eğilimindedir ve başkalarına saygı göstermede zorluk yaşayabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:55
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        • 1

          Ben-merkezlilik, öz-bakımdan farklıdır; çünkü öz-bakım, ihtiyaçlarınızı karşılamayı ve arada bir kendinizi ilk sıraya koymayı içerirken, özellikle de stresli bir durumla karşı karşıyaysanız, ben-merkezlilik yalnızca kendini düşünmeyi içerir.

        • 2

          Birinin fazla benmerkezci olduğunun işaretlerini taşıdığını düşünüyorsanız onun davranışlarını anlamanıza ve onunla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bazı stratejileri araştırdık. Bu özellikleri bilmeniz ayrıca fazla benmerkezci olup olmadığınızı ve nasıl daha az merkezci olabileceğinizi keşfetmenize de yardımcı olabilir.

        • 3

          BENMERKEZCİ BİR İNSANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

          Bunlar birinin fazla benmerkezci olduğunun altı işaretidir.

        • 4

          Konuşmalara hakim oluyorlar

          Lisanslı bir klinik psikolog olan PsyD Aimee Daramus, benmerkezci insanların konuşmalarda ve toplantılarda en çok konuşma eğiliminde olduğunu söylüyor.

          Onlarla konuştuğunuzda sanki sohbet sadece onların hayatlarına, başarılarına ve sorunlarına odaklanıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

        • 5

          Empatiden yoksundurlar

          Başkalarına karşı empatik olmak, kişinin kendisini başka birinin yerine koymasını ve onun duygularını anlamasını gerektirir. Benmerkezci insanlar, olaylara empati kurabilmek için başka birinin bakış açısından bakamayabilirler.

        • 6

          Verdiklerinden daha fazlasını alırlar

          Ben-merkezci insanlar genellikle verdiklerinden daha fazlasını alırlar. Onlarla ilişkiniz tek taraflı gelebilir çünkü karşılığında hiçbir şey alamadan ilişkiyi sürdürmek için tüm çabayı gösterdiğinizi hissedersiniz.

        • 7

          İşlerin kendi şekillerinde yapılmasını istiyorlar

          Benmerkezci insanlar genellikle işlerin kendi istedikleri gibi yapılmasını isterler. Uzlaşmakta ve işleri başkasının yöntemiyle yapmakta zorlanabilirler.

          Örneğin Dr. Daramus, genellikle filmi veya restoranı başka kimsenin seçmesine izin vermiyorlar diyor.

        • 8

          Başkalarını suçlamakta ve sorumluluktan kaçınmakta çabukturlar

          Benmerkezci insanlar yanlış bir şey yaptıklarını fark edemeyebilirler ve herhangi bir hata için başkalarını suçlayabilirler.

        • 9

          Daima ilgi merkezi olmak isterler

          Benmerkezci insanlar ilgi odağı olmayı isterler. Odak noktası bir şeye veya başka birine kayarsa, bunu kendilerine geri getirmenin bir yolunu bulmaya çalışabilirler.

          Dr. Daramus, örneğin birisi komik bir anekdot anlatırsa, kendi hikayesine müdahale edebilir ve kişiyi öne çıkarmaya çalışabilir. Veya herkesin dikkatini çeken bir durum varsa, kendilerini bu durumun içine sokmanın ve olayı kendileriyle ilgili hale getirmenin bir yolunu bulabilirler. Benmerkezci bir kişi, birisine kendisi hakkında hikayeler anlatarak onu rahatlatmaya bile çalışabilir, diyor.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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