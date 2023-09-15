Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Birinin fazla benmerkezci olduğunun 6 işareti!

        Birinin fazla benmerkezci olduğunun 6 işareti!

        Benmerkezci veya benmerkezci biri kendine odaklanma eğilimindedir ve başkalarına saygı göstermede zorluk yaşayabilir. Peki, etrafınızdaki kişilerin benmerkezci olup olmadıklarını nasıl anlarız? Bu işaretler benmerkezciliğin göstergesi olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ben-merkezlilik, öz-bakımdan farklıdır; çünkü öz-bakım, ihtiyaçlarınızı karşılamayı ve arada bir kendinizi ilk sıraya koymayı içerirken, özellikle de stresli bir durumla karşı karşıyaysanız, ben-merkezlilik yalnızca kendini düşünmeyi içerir.

        • 2

          Uzmanlar birinin fazla benmerkezci olduğunun işaretlerini ve onun davranışlarını anlamanıza ve onunla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bazı stratejiler öneriyor. Ayrıca fazla benmerkezci olup olmadığınızı ve nasıl daha az merkezci olabileceğinizi keşfetmenize de yardımcı olmanızda önerileri bulabilirsiniz.

        • 3

          BENMERKEZCİ BİR İNSANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

          Bunlar birinin fazla benmerkezci olduğunun altı işaretidir.

        • 4

          Konuşmalara hakim olurlar

          Lisanslı bir klinik psikolog olan PsyD Aimee Daramus, benmerkezci insanların konuşmalarda ve toplantılarda en çok konuşma eğiliminde olduğunu söylüyor.

        • 5

          Onlarla konuştuğunuzda sanki sohbet sadece onların hayatlarına, başarılarına ve sorunlarına odaklanıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

        • 6

          Empatiden yoksundurlar

          Başkalarına karşı empatik olmak, kişinin kendisini başka birinin yerine koymasını ve onun duygularını anlamasını gerektirir. Benmerkezci insanlar, olaylara empati kurabilmek için başka birinin bakış açısından bakamayabilirler.

        • 7

          Verdiklerinden daha fazlasını alırlar

          Ben-merkezci insanlar genellikle verdiklerinden daha fazlasını alırlar. Onlarla ilişkiniz tek taraflı gelebilir çünkü karşılığında hiçbir şey alamadan ilişkiyi sürdürmek için tüm çabayı gösterdiğinizi hissedersiniz.

        • 8

          İşlerin kendi şekillerinde yapılmasını istiyorlar

          Benmerkezci insanlar genellikle işlerin kendi istedikleri gibi yapılmasını isterler. Uzlaşmakta ve işleri başkasının yöntemiyle yapmakta zorlanabilirler.

        • 9

          Örneğin Dr. Daramus, genellikle filmi veya restoranı başka kimsenin seçmesine izin vermiyorlar diyor.

        • 10

          Başkalarını suçlamakta ve sorumluluktan kaçınmakta çabukturlar

          Benmerkezci insanlar yanlış bir şey yaptıklarını fark edemeyebilirler ve herhangi bir hata için başkalarını suçlayabilirler.

        • 11

          Daima ilgi merkezi olmak isterler

          Benmerkezci insanlar ilgi odağı olmayı isterler. Odak noktası bir şeye veya başka birine kayarsa, bunu kendilerine geri getirmenin bir yolunu bulmaya çalışabilirler.

        • 12

          Örneğin, birisi komik bir anekdot anlatırsa, kendi hikayesine müdahale edebilir ve kişiyi öne çıkarmaya çalışabilir.

        • 13

          Veya herkesin dikkatini çeken bir durum varsa, kendilerini bu durumun içine sokmanın ve olayı kendileriyle ilgili hale getirmenin bir yolunu bulabilirler.

        • 14

          Dr. Daramus benmerkezci bir kişi, birisine kendisi hakkında hikayeler anlatarak onu rahatlatmaya bile çalışabilir, diyor.

        Tarihin en acımasız diktatörleri!
        Tarihin en acımasız diktatörleri!
        Sağ beyin ve sol beyin gerçekten farklı mı?
        Sağ beyin ve sol beyin gerçekten farklı mı?
        100 yaşına kadar yaşamanın 7 sırrı!
        100 yaşına kadar yaşamanın 7 sırrı!
        Şiddete eğilim doğuştan mı geliyor?
        Şiddete eğilim doğuştan mı geliyor?
        Amazon kadın savaşçıları gerçekten var mıydı?
        Amazon kadın savaşçıları gerçekten var mıydı?
        Romalılar yemek yerken neden uzanırlardı?
        Romalılar yemek yerken neden uzanırlardı?
        Antik Roma'da tüyler ürperten garip meslekler
        Antik Roma'da tüyler ürperten garip meslekler
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Habertürk Anasayfa