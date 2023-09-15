Birinin fazla benmerkezci olduğunun 6 işareti!

Uzmanlar birinin fazla benmerkezci olduğunun işaretlerini ve onun davranışlarını anlamanıza ve onunla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bazı stratejiler öneriyor. Ayrıca fazla benmerkezci olup olmadığınızı ve nasıl daha az merkezci olabileceğinizi keşfetmenize de yardımcı olmanızda önerileri bulabilirsiniz.