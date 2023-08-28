Birinci sınıflar okula ne zaman başlıyor? Okullar 4 gün mü olacak? İşte net cevabı

BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak. Birinci sınıflar ise 4 Eylül'de başlayacak.

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Henüz okulların 4 gün olmasıyla ilgili bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla okullar haftanın 5 günü ders verecekler.