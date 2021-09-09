Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu karar ile İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Karaman, 30 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.