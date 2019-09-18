18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde ipotekli satışların önceki temmuz ayına ve geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 160’ın üzerinde artarak 34 bin 148 adede ulaştığını kaydetti. İstanbul’da da bir önceki temmuz ayına ve geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 100’ün üzerinde artışla 4 bin 382 adet konut satışı yapıldığını belirten Elmas, "Merkez Bankası’nın önce 25 Temmuz 2019 tarihinde, sonra da 12 Eylül 2019 tarihinde faizleri indirmesiyle konut kredisi oranlarında düşüşler başladı, bu indirimler de konut satışlarına olumlu yansıdı. Özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının sunduğu seviyeye getirmesi durumunda, piyasa daha da canlanacak ve lokomotif sektör olan gayrimenkul sektöründeki hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir." ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde ağustos ayında 110 bin 538 adetlik konut satışı gerçekleştiği bilgisini veren Elmas, şunları kaydetti:
"Bir önceki temmuz ayına göre konut satışlarında yüzde 8, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 5 artış yaşandı. 1 Ağustos itibariyle kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0,99’a indirmesi gayrimenkul sektörüne önemli bir ivme kazandırdı. Bir süredir ertelenen konut talebi konut kredisi faiz indirimi sonrası tekrar canlandı. Vatandaşlarımızın tekrar konuta yöneldiğini görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut vericidir. Yılın ikinci yarısını faiz indirimi ve yaptığımız kampanyalarla çok daha hareketli geçiriyoruz ve yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi edeceğiz."
Altan Elmas, Türkiye genelinde birinci el konut satışlarının bir önceki temmuz ayına göre yüzde 4 artarak 40 bin 634 adede ulaştığını vurgulayarak, "2019 yılında yeni ruhsat alımlarındaki azalışı da göz önünde bulundurursak mevcut konutların değeri artıyor. Maliyet artışlarının da ev fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu fiyat ve oranlardan yararlanmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.
"YABANCIYA KONUT SATIŞINI DAHA DA ARTIRMALIYIZ"
Elmas, 2019 yılı Ağustos ayında yabancıya konut satışı 3 bin 604 adet olarak gerçekleştiğini kaydederek, "Türkiye genelinde ilk 8 ay toplamlarına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 50’nin üzerinde artış görüyoruz. 19 Eylül 2018 tarihinde yabancıya konut satışında vatandaşlık imkânının 250 bin dolara çekilmesiyle 2018 yılında yabancıya yaklaşık 40 bin konut satılmıştı. Yıl sonuna kadar yabancıya konut satışında 2018 rakamını rahatlıkla geçeceğimizi düşünüyoruz. 2018 yılında Türkiye genelinde yabancıya konut satışının toplam konut satışı içindeki payı yaklaşık yüzde 3 iken bu oran 2019’un ilk 8 ayında yüzde 4’e yükseldi. Bu oranı artırmak ve ülke ekonomisine döviz kazandırmak için sektör olarak canla başla mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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