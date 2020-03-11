Birinci "Dünya Matematik Günü" tüm dünyada kutlanacak

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Matematik Birliğinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO tarafından ilan edilen ve Dünya Matematik Birliği (IMU) ile ortaklaşa düzenlenen kutlama, 100'den fazla ülkede 800'den fazla değişik etkinlikle yapılacak.
Matematik, doğadaki kalıplardan iklim bilimine, tıbbi görüntülemeden arama motorlarına, ulaşım ağlarının optimizasyonundan yapay zekaya hemen hemen her alanda önemli rol oynadığı için ilk yıl kutlama gününün teması "Her yer matematik" olarak belirlendi.
14 Mart'ta kutlanan Pi Günü'nün kapsamı, tüm matematik spektrumunu ve tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişledi. Türkiye'de de İzmir'den Kars'a, Diyarbakır'dan Ünye'ye 100 kadar etkinlik yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Matematik Derneği ve İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi iş birliğiyle Taksim Sanat Galerisi'nde "Matematiğin Gözünden Hayal Et" sergisini açtı. Metro kullananlar interaktif sergiyi, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencileri rehberliğinde gezebiliyor.
UNESCO'nun Doğa Bilimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Shamila Nair-Bedouelle, matematiğin çok önemli doğasının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Matematiğin teknik uygulamaları bugün hayatımızın her alanını desteklemektedir. Algoritmalar yapay zeka, iklim bilimi ve teknolojik bozulmanın gelişiminde merkezi bir öneme sahiptir. Bu yüzden Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi'nde belirtildiği gibi ülkelerin kalkınması için kilit öneme sahip."
Avrupa Matematik Birliği Başkan Yardımcısı ve Dünya Matematik Günü İdare Heyeti üyesi Betül Tanbay da matematiğin olağanüstü bir evrensel güce sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Her insanın hayatta matematiğe ihtiyacı var. Bu özel ortak paydayı insanlığın insan kalarak ilerlemesi için kullanmalıyız. Ülkemizde Dünya Matematik Günü çok ilgi gördü. Eğitim kurumlarının nitelikli etkinlikler yapmaya ihtiyacı var, çok ilgilendiler."
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