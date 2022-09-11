Birinci belli oldu! Reyting sonuçları belli oldu! 10 Eylül 2022 reyting sonuçlarında kim birinci oldu? - Magazin haberleri

10 EYLÜL CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün akşam televizyonda pek çok dizi, film ve yarışma birinci olmak için çaba gösterdi. Günlük olarak yayınlanan Total, AB ve 20+ ABC1 olarak ölçülen reyting raporlarına göre birinci belli oldu.

İŞTE TOTAL’DE İLK 10 PROGRAM SIRALAMASI:

Gönül Dağı – TRT 1 Kardeşlerim – ATV Kardeşlerim (Özet) – ATV Masterchef Türkiye – TV8 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu – FOX Gönül Dağı (Özet) – TRT 1 Senden Daha Güzel – FOX Güldür Güldür Show (Tkr) – SHOW TV Show Ana Haber – SHOW TV ATV Ana Haber – ATV

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM SIRALAMASI:

Gönül dağı – TRT 1 Masterchef Türkiye – TV8 Kardeşlerim – ATV Gönül Dağı (Özet) – TRT 1 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu – FOX Güldür Güldür Show (Tkr) – SHOW TV Sıcak Gelişme – Kanal D Senden Daha Güzel – FOX Masterchef Türkiye Özet – TV8 Tünel (Y.S) – STAR TV

İŞTE ABC’DE İLK 10 PROGRAM SIRALAMASI:

Gönül Dağı – TRT 1 Masterchef Türkiye – TV8 Kardeşlerim – ATV Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu – FOX Gönül Dağı (Özet) – TRT 1 Güldür Güldür Show (Tkr) – SHOW TV Senden Daha Güzel – FOX Kardeşlerim (Özet) – ATV Kanal D Ana Haber – KANAL D Sıcak Gelişme – KANAL D