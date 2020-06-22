Birileri'nin yeni teklisi 'Yürü' yayında

En son 2019'da 'Pür Akustik' adlı canlı akustik albümlerini yayımlayan Birileri, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni albümlerinden ilk şarkılarını görücüye çıkardı. 'Yürü', 19 Haziranda tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Birileri'nin müziğinde yeni bir evrenin ilk habercisi olan 'Yürü', dikenli yollarda ayakta kalabilmeyi konu ediniyor. Sözü ve müziği grubun solisti Jan Soykök’e ait olan şarkının düzenlemesini grup yapmış.