BDDK, kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen 'tasarruf finansman' sistemine faizsiz finansman modeliyle konut edindiren 21 firmanın tasfiyesine karar verdi.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetimi BDDK bünyesine alınmış ve faaliyet izni için 7 Nisan 2021 tarihine kadar başvurmaları istenmişti.

BİRİKİMEVİM KAPANDI MI, TASFİYE Mİ EDİLDİ?

2 Temmuz tasfiyesine karar verilen şirketler arasında "BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş." de bulunmaktadır.

TASFİYESİNE KARAR VERİLEN 21 ŞİRKET

BDDK başvuruda bulunan 35 firmadan 21'inin yeterli şartları karşılayamadığını belirterek tasfiyelerine karar verdi. Diğer şirketler için inceleme sürecinin devam ettiği kaydedildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tasfiyesine karar verilen şirketler şöyle:

1- IKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

2- VİZYONEVIM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

3- DOĞRUEVIM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

4- FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5- BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

6- FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.

7- YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

8- HH AYDIN YATIRIM HOLDING A.Ş.

9- İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10- VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

11- İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

12- İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

13- DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.

14- GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15- DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

16- ÖNCEEVIM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

17- MOREVIM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

18- HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

19- GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.

20- BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLETİŞİM OTOMOTIV İLETİŞİM ORGANİZASYON

21- TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur." denildi.

BDDK'nın bu çerçevede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle “intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine” karar verildiği kaydedildi.