Biri protez 3 bacaklı kedi Mine yuva arıyor

Mine, yaklaşık bir yıl önce Yeniköy'de vücudunun sol bölgesindeki her iki bacağı ciddi yara almış halde hayatta kalma mücadelesi verirken fark edildi.
Hayvansever Yağmur Üstündağ Türkeli'nin sahip çıktığı ve veterinere götürdüğü kedinin bacaklarının kurtarılamayacağı anlaşıldı. Sürünerek yürüyen Mine'nin bu şekilde yaşamını sürdüremeyeceğini düşünen Türkeli, protez takılma durumunu araştırırken, Türkiye'de hayvanlara ilk kalıcı protez bacak operasyonunu yapan veteriner cerrah Doç. Dr. Cem Perk ile yolları kesişti.
TÜRKİYE'NİN BİRİ PROTEZ 3 BACAKLI İLK KEDİSİ OLARAK BİLİNİYOR
Perk'in ilk olarak her iki bacağını kurtarmaya çalıştığı kedinin hareket etmeyen ön bacağı ampute edilmek zorunda kalındı. Arka bacağı kurtarılarak kalıcı protez takılan Mine, yürüme yetisini yeniden kazandı.
"Türkiye'nin biri protez 3 bacaklı ilk kedisi" olduğu belirtilen Mine, uzun süredir veterinerde bakılıyor. Engeli nedeniyle artık sokakta hayatını devam ettirmesi güç olan kedi, ona şefkatle yaklaşacak ve bakımını üstlenecek kalıcı yuvasını arıyor.
"ÇOK BİLİNÇLİ OLMASI, ONUN PSİKOLOJİSİNDEN ANLAMASI LAZIM"
Hayvansever Yağmur Üstündağ Türkeli, bir komşusunun, "İki ayağı da kötü durumda bir kedi var. Ne yapılabilir?" sorusu üzerine gidip gördüğü Mine'yi ayağı çürümüş, kemiği dışarı çıkmış halde bulduğunu anlattı.
Yeniköy'deki bir veterinere götürdükleri kedinin iki bacağının da kesilmesi gerektiğinin söylendiğini aktaran Türkeli, iki bacaklı yaşaması imkansız olduğu için protez şansını denemek isterken Doç. Dr. Perk'e ulaştığını dile getirdi.
Perk'in böyle bir şeyin mümkün olacağını söylemesi üzerine büyük mutluluk yaşadığını aktaran Türkeli, Perk'in müdahale ettiği Mine'nin ön patisinin kurtarılamadığını, arka bacağına ise protez takıldığını kaydetti.
Türkeli, kedinin bir yıldır veterinerde yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Benim ve birçok hayvanseverin yaşadığı sorun, tedavi ettiriyoruz, emek veriliyor ama sonra yuva bulamıyoruz. Zaten engelli bir hayvan ve sokakta yaşama şansı hiç yok. Çürümüş ayakla kemik dışarı çıkmış şekilde uzun süre kimse fark etmemiş onu. Daha önce iki taraftan ayağı olmayan bir vaka görmedim. İsteyenler oluyor ama çok bilinçli olması, onun psikolojisinden anlaması lazım. Çünkü yaşadığı travmalara bağlı korkuları var. Tanımadığı insanlara karşı biraz daha ürkek. Şefkatle yaklaşılması lazım. Bir senedir veteriner kafesinde. Çok güzel bir yuva arıyoruz ona."
Hayvan sahiplenirken engelli ve sokakta yaşayamayacak hayvanlara öncelik verilmesi çağrısında bulunan Türkeli, "Cem hocamızın söylediğine göre, Mine Türkiye'de üç bacaklı olup, protez takılan tek kediymiş. Sahiplenmek isteyen olursa, ulaşımını, her şeyini sağlarız. Daha sonra hekimlerimiz de biz de destekleri sağlarız. Önceliğimiz takip amaçlı İstanbul'da olması" şeklinde konuştu.
"HAYAT BOYU BU AYAKLA YAŞAMINI SÜRDÜREBİLECEK"
Doç. Dr. Cem Perk de travmaya maruz kalmış halde kliniğe getirilen Mine'de yaptıkları incelemelerde, sol ön bacağının tamamen felç, sol arka bacağının ise çok parçalı, ortopedik tekniklerle onarılamayacak derecede açık kırık tanısı koyduklarını anlattı.
İki bacağı olmayan bir hayvanın yaşamını sürdürmesinin imkansız olduğunu söyleyen Perk, bu noktada ilk olarak Mine'nin sorunlu iki bacağını da kurtarmayı hedeflediklerini ancak sol ön bacağı hareket etmediği için protez yerleştirme olanağı bulamadıklarını ve mecburen amputasyon uyguladıklarını aktardı.
Sol arka bacağında ise son yıllarda geliştirdikleri "kemik kanalı içerisinde titanyum orijinli implant yerleştirme" yöntemiyle protez bacak operasyonu yaptıklarını belirten Perk, Türkiye'de ilk protez bacak operasyonlarını 2013'te kendisinin gerçekleştirdiğine işaret etti.
Cem Perk, geleneksel yöntem olarak bilinen, bant ya da kemerlerle vücuda tutturulan, takıp çıkartılabilen dıştan takma protezin genellikle köpeklere uygulanabildiğini, kediler çevik oldukları için bu protezi kolayca tutmadıklarını söyledi.
Kendi uyguladıkları tekniğin ise kalıcı protez olduğunu anlatan Perk, "Bu protez titanyumdan, kemik iliğine giriyor, sabitleniyor. Altına bir ayak geliyor. Dolayısıyla hayat boyu bu ayakla hayvan yaşamını sürdürebiliyor. Bunu ilk yaptığımız Şükrü kedi, 10 yıldır aynı protezli ayağını kullanarak yaşamını mutlu şekilde devam ettiriyor" dedi.
İmplant yerleştirildikten sonra protez yivlerinin kemik kanalına adaptasyonu süresince hayvanın klinikte yatması gerektiğini anlatan Perk, operasyondan 2-3 hafta sonra da implantın altına asansörlü bir ayak takıldığını ve bu sayede hayvanın yürüyebildiğini ifade etti.
Doç. Dr. Cem Perk, Mine sağlığına kavuştuğu için yaşadığı sevinci dile getirerek, "Malumunuz bir deprem felaketi atlattık. Birçok patili dostumuz da enkaz altına kaldı, yaralandı, uzuvları ampute edilmek zorunda kaldı. Bu durumdaki depremzede hayvanlarımız da protez ile tekrar dört ayaklı yaşama tutunabilme şanslarına sahip olabilecekler" şeklinde konuştu.