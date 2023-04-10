Biri protez 3 bacaklı kedi Mine yuva arıyor

"Türkiye'nin biri protez 3 bacaklı ilk kedisi" olduğu belirtilen Mine, uzun süredir veterinerde bakılıyor. Engeli nedeniyle artık sokakta hayatını devam ettirmesi güç olan kedi, ona şefkatle yaklaşacak ve bakımını üstlenecek kalıcı yuvasını arıyor.

"ÇOK BİLİNÇLİ OLMASI, ONUN PSİKOLOJİSİNDEN ANLAMASI LAZIM"

Hayvansever Yağmur Üstündağ Türkeli, bir komşusunun, "İki ayağı da kötü durumda bir kedi var. Ne yapılabilir?" sorusu üzerine gidip gördüğü Mine'yi ayağı çürümüş, kemiği dışarı çıkmış halde bulduğunu anlattı.

Yeniköy'deki bir veterinere götürdükleri kedinin iki bacağının da kesilmesi gerektiğinin söylendiğini aktaran Türkeli, iki bacaklı yaşaması imkansız olduğu için protez şansını denemek isterken Doç. Dr. Perk'e ulaştığını dile getirdi.

Perk'in böyle bir şeyin mümkün olacağını söylemesi üzerine büyük mutluluk yaşadığını aktaran Türkeli, Perk'in müdahale ettiği Mine'nin ön patisinin kurtarılamadığını, arka bacağına ise protez takıldığını kaydetti.

Türkeli, kedinin bir yıldır veterinerde yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Benim ve birçok hayvanseverin yaşadığı sorun, tedavi ettiriyoruz, emek veriliyor ama sonra yuva bulamıyoruz. Zaten engelli bir hayvan ve sokakta yaşama şansı hiç yok. Çürümüş ayakla kemik dışarı çıkmış şekilde uzun süre kimse fark etmemiş onu. Daha önce iki taraftan ayağı olmayan bir vaka görmedim. İsteyenler oluyor ama çok bilinçli olması, onun psikolojisinden anlaması lazım. Çünkü yaşadığı travmalara bağlı korkuları var. Tanımadığı insanlara karşı biraz daha ürkek. Şefkatle yaklaşılması lazım. Bir senedir veteriner kafesinde. Çok güzel bir yuva arıyoruz ona."

Hayvan sahiplenirken engelli ve sokakta yaşayamayacak hayvanlara öncelik verilmesi çağrısında bulunan Türkeli, "Cem hocamızın söylediğine göre, Mine Türkiye'de üç bacaklı olup, protez takılan tek kediymiş. Sahiplenmek isteyen olursa, ulaşımını, her şeyini sağlarız. Daha sonra hekimlerimiz de biz de destekleri sağlarız. Önceliğimiz takip amaçlı İstanbul'da olması" şeklinde konuştu.