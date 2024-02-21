"Bitkiyi ilk topladığımda çiçeklenme dönemi geçmişti, meyvedeydi bitki. Bu bitkiyi takip ettim. 2019'da yeniden aynı bölgeye gittim, bu defa çiçekte bitkiyi topladım. Literatür karşılaştırmaları sonucu bu bitkinin de yeni bir tür olduğu sonucuna vardım. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden meslektaşım Doç. Dr. Hüseyin Eroğlu ile ikinci bitkiyi çalıştık. Daha sonra bitkiyi yayına hazırladık. Makale de 'Phytotaxa' isimli uluslararası bilimsel dergide yayımlandı."