Biri gebe olan 2 yılkı atını vurdular! - Haberler

DHA

Seyfe köyü Ovacık yaylasına çıkan bir grup iki yılkı atının silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. 50 metre arayla vurulmuş atlardan birinin gebe olduğu görüldü.

DHA'nın haberine göre, hayvanseverler atların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, tepkilerini dile getirdi. Jandarma ekipleri atların nasıl vurulduğunu araştırıyor.

Geçen hafta yaylaya çıkan bir grup doğasever, otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atı sürüsünü drone ile görüntülemişti.