Süper Lig'de 6 Kasım Cumartesi günü Dolmabahçe'de iç saha lideri Beşiktaş ile dış saha lideri Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 27 puanla ligde yenilgisiz yoluna devam eden bordo-mavililer hem iç sahada hem de dış sahada bu sezon yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.
Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 4 gol gördü ve 16 puan toplayarak bu alanda en yakın rakibine 5 puan fark attı.
Lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar ise bu sezon oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü ve 20 puanla 4. sırada yer aldı.
Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken rakiplerine ise evinde yenilmedi. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 4 gol gördü ve topladığı 16 puanla en yakın rakibine iç sahada 2 puanlık fark atarak ilk sırada yer aldı.
Trabzonspor'un, Beşiktaş karşısındaki en büyük silahı dış saha maçlarındaki performansı. En son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, söz konusu günden beri deplasmanda oynadığı 23 maçı kaybetmedi.
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