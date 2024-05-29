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        Haberler Bilgi Magazin BİREYSELLİK YARIŞI | Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mayıs 2024 Bireysel dokunulmaz kim oldu?

        Survivor'da bireysellik dönemi başladı: Süreye karşı yarışacaklar!

        Survivor'da bireysellik yarışı başladı. 29 Mayıs Çarşamba günü oynanan oyunda en iyi süre en kötü süreyle eşleşecek ve dokunulmazlığı bir kişi kazanacak. Dokunulmazlığı kazanan isim ise konseyde ilk eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mart 2024 Bireysel dokunulmaz kim oldu? İşte Survivor'ya yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 20:35 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:16
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          Survivor'da kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 28 Mayıs'ta oynanan eleme düellosunda Özgür adaya veda ederken Survivor'da yeni bir dönem başladı. Bireysellik yarışının öne çıktığı yeni dönemde dokunulmazlık oyununu bir kişi kazanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

        • 2

          SURVİVOR'DA BİREYSELLİK DÖNEMİ BAŞLADI!

          Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ederken yarışmacılar artık bireysel olarak değerlendirilecek.

        • 3

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Batuhan oldu.

        • 4

          SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

          Survivor'da eleme düellosu finalinde Özgür Seda eşleşmesi geceye damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan eleme düellosu finalinde, Seda 5-2'lik skorla Özgür'ü mağlup ederek adada kalırken, Özgür bu hafta elenen isim oldu.

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