Survivor'da kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 28 Mayıs'ta oynanan eleme düellosunda Özgür adaya veda ederken Survivor'da yeni bir dönem başladı. Bireysellik yarışının öne çıktığı yeni dönemde dokunulmazlık oyununu bir kişi kazanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...