22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Sigorta Birliği (TSB),Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kuruluşuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla faaliyete başlayacağı duyurulan kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sektör adına büyük önem taşıdığını belirten Türkiye Sigorta Birliği Atilla Benli, şunları ifade etti: “Ülkemizde bugün 62 adet sigorta ve emeklilik şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 200 milyar TL’ye ulaştı. GSMH’nin 35 katı teminat sunan sektörümüz geçen yıl 36 milyar TL tazminat ödemesi yaptı. Önemli bir işlevi ve tetikleyici bir fonksiyon üstlenmesine rağmen sigorta ve emeklilik sektörlerinin şu anda hak ettikleri yerde olmadığını her açıklamamızda dile getirerek altını çiziyoruz. Bu konu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da gündemindeydi; dengeli ve derinliği olan bir finansal piyasa için de banka dışı finansal sistemin büyütülmesi öncelikli konular arasında yer alıyordu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kurulması da bu anlamda atılmış önemli bir adım ve sektör olarak uzun zamandır beklediğimiz olumlu bir gelişmedir.”
HIZLI KARAR ALACAK
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hızlı ve etkin kararlar alacağını ve bu durumun sektöre olumlu yansıyacağını belirten Benli,“Özerk bir kurum olması nedeniyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun özellikle ikincil düzenlemelerde hızlı karar alacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektöründe BDDK’nın üstlendiği rolü sektörümüz için üstlenerek sigorta ve emeklilik sektörlerini büyütecektir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hem finansal sisteme derinlik ve denge sağlayacak kararlar alacağına hem de sektörümüzün bekleyen kronik sorunların çözümünde etkin rol oynayacağına inancımız tamdır” dedi.
DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEN GEÇİYORUZ
Sigorta ve emeklilik sektörlerinin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Benli,“Sektörlerimizin büyümesi lazım ve bunu sadece teminat yönüyle değil aynı zamanda sağlanacak fon arzı yönüyle de düşünmek gerekiyor. Örneğin, Otomatik Katılım ile birlikte BES tarafında 10 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı ancak kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik uygulamalarıyla yıllık fon büyüklüğü 50-60 milyar TL düzeyine ulaşması hedefleniyor. Bu emeklilikte bireye sağlanan faydanın yanı sıra finans piyasaları için orta ve uzun vadeli uygun maliyetli kaynak anlamına da geliyor. Dolayısıyla sektörlerimizin büyümesi devlete, kurumlara, işletmelere ve kişilere ayrı ayrı katma değer sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
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