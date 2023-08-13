MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı ile bu akşam yayınlandı. 12 Ağustos akşamı ekranlara gelen bölümde Cheng Lu Şef konuk oldu. Hayallerine devam edebilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar Uzak Doğu mutfağından 'dim sum' yemeği yaptılar. Bu noktada gözler "MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...