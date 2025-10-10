EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMAK ÇOK KOLAY!

İLANDIR

Halk arasında faizsiz ev ve araç alma modeli olarak bilinen tasarruf finansman sistemi; ev, araç ve iş yeri almak için başvurulan alternatif finans modeli olarak cazip fırsatlar barındırıyor. Tasarruf finansmanı, konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığı gibi geleneksel finans yöntemlerinin yüksek maliyetine katlanmak istemeyen ya da çeşitli sebeplerle bu yöntemleri tercih etmeyen ailelerin, söz konusu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir finansal planlama ile kişiye özel avantajlar sunuyor. Tasarruf Finansman şirketlerinden Birevim, peşinatlı ya da peşinatsız, kişiye özel ödeme planlarıyla, faizsiz, kredisiz, ek bir masraf olmadan küçük tasarruflarla ev, araba, iş yeri, ticari taşıt, motosiklet, karavan sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar mümkün

Ev sahibi olmak isteyenler, konvansiyonel bankacılık, katılım bankacılığı ve tasarruf finansman sistemi ile ev sahibi olabiliyor. Konvansiyonel bankacılıkta ev, araç ve iş yeri almak isteyen vatandaşlar kredi çekiyor ve ana parayı faiz yükü ile birlikte ödüyor. Vatandaşlardan ipotek, kefil gibi teminatlar alınarak, geri ödenmemesi ya da gecikme durumlarında haciz süreçleri devreye giriyor. Faiz nedeniyle bir evin maliyeti yaklaşık dört ev fiyatına denk geliyor. Tasarruf finansman sisteminde ise faiz yükü bulunmuyor. Bir evin maliyeti yine bir ev fiyatına denk geliyor. Faiz yükünü sırtlanmak istemeyenler için Birevim, 5 ay gibi kısa bir sürede ev, araç ve iş yeri sahibi olma fırsatı sunuyor.

Tasarruf ederek, geleceğe yatırım yapın Tasarruf finansmanı; geleneksel finans sistemlerinden farklı olarak, birlikteliğin gücünden beslenerek dayanışma esasıyla vatandaşların 5 ay gibi kısa bir sürede aylık 20 Bin TL taksitle, kira öder gibi ev sahibi olmalarını vaat ediyor, bankacılık sistemlerinin yanında daha çok düşük maliyetle ev, araç ve iş yeri sahibi olma imkanı sunuyor. Birevim, tasarruf sahiplerinin bütçelerine uygun ödeme koşullarıyla belirlediği tasarruf planlarıyla binlerce ailenin hayalindeki ev, araç ve iş yerine kavuşmasına vesile olarak küçük tasarruflarla geleceğine yatırım yapmalarını sağlıyor. “Fayda Odaklı Finans Modeli” ile insanı merkeze alan yaklaşım sunuyor Tasarruf Finansman sistemi ile tasarruf sahipleri borçlanmadan, ek maliyet olmadan, kendi belirledikleri tasarruf miktarıyla hayallerine kolaylıkla erişebiliyor. Enflasyon karşısında ezilmeden, faydayı hissediyor ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin önüne geçilmiş oluyor. Birevim , tasarruf sahiplerinin memnuniyetini ön planda tutarak, “Mutlu Tasarruf Sahibi Mutlu Birevim” yaklaşımı ile 300 binden fazla ailenin tasarruf planını oluşturdu. 100 binden fazla ailenin hayalindeki ev ve araca kavuşmasına vesile olarak, tasarruf finansmanını Türkiye’nin farklı noktalarında binlerce kişiyle buluşturdu.