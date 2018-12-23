Yangın, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünde giden Veysi Elvan’ın kullandığı iplik yüklü TIR'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, durumu fark eden sürücü Elvan TIR'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun çabalar sonucunda yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.