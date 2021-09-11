Kaza, akşam saatlerinde Birecik- Nizip karayolunda meydana geldi. Kayseri´de çalışan mevsimlik tarım işçilerini Şanlıurfa´ya götüren Burhan Bulut yönetimindeki 27 E 8814 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen minibüsten çıkarılan 9 yaralı, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste tedaviye alınan yaralılardan 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.