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Şanlıurfa'nın Birecik ilçe belediyesi tarafından koranavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul ve geliri olmayan yaklaşık 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Birecikli hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan 5 bin koli, muhtar ve kanaat önderleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri tarafından evlerinin kapısına götürülerek teslim edildi.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, "Maske üretiyoruz, vatandaşımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Çok mağdur olan, iş yerleri kapanan insanlarımız var. Bu kişilere gıda kolilerini evlerine kadar gönderiyoruz. Belediye olarak vatandaşımızın her türlü ihtiyacını evine gönderiyoruz. Bu süt de olabilir, ekmekte olabiliyor, bir başka ihtiyaç da olabiliyor. Hayırseverlerin destekleri ile kırsal mahallelerimize un, makarna ve sıvı sabun, merkez mahallelerimize gıda kolileri şeklinde yardım ediyoruz. Ramazan ayında ise bin aileye sıcak yemek dağıtacağız” diye konuştu.

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