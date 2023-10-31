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        Haberler Gündem 3. Sayfa Birebir kopya kaçak alkole 7 gözaltı

        İstanbul'da jandarmadan birebir kopya kaçak alkol operasyonu: 7 gözaltı

        İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya kaçak içki sürmeye çalışanlara yönelik Esenyurt ve Pendik'te 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır vaziyette çok sayıda alkol şişesi, 33 bin litre etil alkol, 2 bin litre içki aroması ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:16
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        Birebir kopya kaçak alkole 7 gözaltı
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        İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kaçak içki üretmek amacıyla imalathane kurduklarını, bu imalathanede ürettikleri içkileri otel, eğlence mekânı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisini aldı.

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        İhbarı değerlendiren ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığı ile piyasadan temin ettikleri etil alkolleri bir dizi işlemden geçirerek viski, rakı ve votka haline getirdikleri, hazırladıkları kaçak içkileri orijinal şişelerine koyup üzerine sahte bandrol yapıştırarak satışa sundukları tespit edildi.

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        3 İLÇEDE 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Piyasaya kaçak içki sürme hazırlığında olan şüphelilere yönelik, Esenyurt, Pendik ve Arnavuktöy'de bulunan 3 üretim yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda M.K., H.G., Ö.K., N.T., S.B. ve H.B.A. isimli 7 kişi gözaltına alındı.

        SATIŞA HAZIR KAÇAK İÇKİLER VE MALZEMELER

        Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır bin 500 şişe viski, bin 600 şişe votka, 6 bin litre ve şişelenmek için hazırlanmış rakı, 33 bin litre etil alkol, 2 bin litre içki aroması, 2 bin 500 sahte bandrol ve kaçak içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, bidon ve alkol ölçüm cihazı gibi çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

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        ORİJİNAL ŞİŞE VE ETİKETLERİN BİREBİR AYNISI

        İmalathane olarak kullanılan mekanlarda inceleme yapan ekipler; şüphelilerin damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiklerini, elde ettikleri etil alkolü kullanılmış şişelere dezenfekte etmeden tekrar dolum yaptıklarını, piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirledi.

        7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Düzenlenen operasyonlarla piyasa değeri 15 milyon 362 bin 750 lira olan kaçak içkilerin piyasaya sürülmesi engellenirken, gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.K., Ö.K., H.B. tutuklandı.

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        #Kaçak alkol
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        #Son dakika haberler
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