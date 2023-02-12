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Birçok ülke lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti

AB yönetimi, Kırgızistan, Cezayir, Gine Bissau, Senegal, Sri Lanka, Sudan ve Irak liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Giriş: 12.02.2023 - 20:31 | Güncelleme: ABONE OL
Birçok ülke lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti
AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Erdoğan’ı telefonla arayan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Michel, hayatını kaybedenler için taziyelerini ifade etti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Deprem nedeniyle Erdoğan'ı telefonla arayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fotoğraf: DHA

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