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Birçok sinema salonu kapandı

Sinema salonlarını temsil eden Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), film gösterimlerinin devam edip etmeyeceği konusunu üyelerine bıraktıklarını açıkladı. Birçok sinema salonu 13 Şubat’a kadar kapanma kararı aldı

Giriş: 08.02.2023 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
Birçok sinema salonu kapandı

10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip olan deprem nedeniyle ülke genelinde eğlence etkinlikleri ertelendi.
Peki sinema salonları kapandı mı?

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), sinema salonlarının kapanıp kapanmaması konusunda tercih hakkını sinema salonu işletmecilerine bıraktı.
Birçok sinema salonu işletmecisi salonlarını 13 Şubat’a kadar kapatma kararı aldı.
AVM’lerdeki sinema salonlarının kapanıp kapanmaması ise yapılan anlaşmaya bağlı. AVM yönetimiyle yapılan anlaşmalar gereği sinema salonunun kapatılmasında işletmeci tek başına karar veremiyor. AVM yönetimiyle birlikte bu konuda ortak karar alması gerekiyor.

SİSAY Genel Sekreteri Ömer Keskin, bu konuda Habertürk’e yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Kapanma konusunu biz tamamen üyelerimize bıraktık. Şu anda önceliğimiz film gösterimi değil. Birçok sinema zaten kapanma kararı aldı. AVM’lerdeki sinema salonları için durum farklı. AVM yönetimleriyle anlaşmaları bulunuyor. Kapanıp kapanmama konusunda her iki tarafında mutabık olması gerekiyor. Bu arada deprem bölgesine yardımlara başladık. Üyelerimizin bulunduğu yardımları tek elde toplayıp depremzedelere ulaştırıyoruz. Özellikle su yardımı üzerinde duruyoruz. Depremden etkilenen şehirlere yakın şehirlerden su tedarik edip depremzedelere ulaştırma çalışmalarımız var."

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