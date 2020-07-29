KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR

Kentte serbest avukatlık yapan Gölcüklü'ye, 21 Mart'ta pazar alışverişinden döndükten sonra sırtındaki ağrı nedeniyle başvurduğu özel hastanede, zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.
Ateşi yükselen Gölcüklü, ertesi gün Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine gittiğinde, yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Yaklaşık bir ay anestezi yoğun bakım servisinde kalan avukat, toplam 40 günlük tedavinin ardından hastalıktan kurtuldu.
Gölcüklü, AA muhabirine, hastalığın belirtilerini gördüğünde hemen Kovid-19'dan şüphelendiğini söyledi.
Yaşından dolayı kendisini yoğun bakıma aldıklarını anlatan Gölcüklü, "O dönemi hiç hatırlamıyorum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Şu an sadece yürümeyle ilgili problemim kaldı ancak onu da aşacağımı düşünüyorum. Bu hastalığın başıma geleceğini hiç düşünmezdim." dedi.
- "Bu hizmeti sunanlardan Allah razı olsun"
Hastalığın vücudunda inanılmaz ağrılara neden olduğunu ifade eden Gölcüklü, hastanede kendisiyle çok iyi ilgilendiklerini dile getirdi.
Gölcüklü, şu an yeniden görevine dönebilmek için güç toplamaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Neredeyse ölüme çelme taktım diyebilirim. Birçok kişi benden ümidi kesmiş. Beni görenler sanki yeniden doğmuşum gibi davrandı. Bu hastalığı yaşayan biri olarak, tedbirlere çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. İnsanlar ölebileceğinin farkında değil. Ölümün kıyısından döndüm. Benim başıma gelenler herkesin başına gelebilir. Onun için tedbirli olmak ve bu işi ciddiye almak gerekir."
Türkiye'nin virüsle mücadelesini başarılı bulan Gölcüklü, ülkenin güçlü sağlık sistemine sahip olduğunu ancak herkesin sosyal mesafe, maske ve temizliğe dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
Kızının ABD'de yaşadığını anlatan Gölcüklü, "40 gün hastanede kaldım 1 kuruş ödemedim. ABD'deki kızım, hastaneye para ödemediğimi duyunca çok şaşırdı. Bana 'Amerika'da olsaydın evini, her şeyini satar o hastane faturasını anca öderdin.' dedi. Bu hizmeti sunanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
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