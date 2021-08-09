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Birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen Andrew Cuomo'nun yardımcısından istifa

Geçtiğimiz salı günü hakkında 11 kadına tacizde bulunduğu ile ilgili raporun yayımlanmasının ardından New York Valisi Andrew Cuomo’nun kıdemli yardımcısı Melissa DeRosa istifa kararı aldı.

09.08.2021 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
Birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen Andrew Cuomo'nun yardımcısından istifa
New York Valisi'nin yardımcısından istifa
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İHA

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz gerekçesi ile başlatılan soruşturma raporu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı.

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yayımlanan raporda, Cuomo'nun 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edilmişti.

YARDIMCISININ TACİZLERİ ÖRTBAS ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Raporun ardından, Cuomo’nun kıdemli yardımcısı Melissa DeRosa istifa kararı aldı. Salı günü yayınlanan 168 sayfalık raporda ismi 187 kez geçen DeRosa’nın, New York Valisi Cuomo’nun tacizlerini örtbas ettiği ifade ediliyor.

DeRosa istifa kararının ardından yaptığı açıklamada, “Son 2 yıl duygusal ve mental olarak zor geçti. Eyaletimiz için böylesine yetenekli meslektaşlarla çalışma fırsatı bulduğum için minnettarım” dedi.

Cuomo’nun cinsel tacizde bulunduğu ifade edilen 11 kadından biri olan Brittany Commisso, raporda "1 numaralı yönetici asistanı" olarak tanımlanıyordu.

Commisso soruşturma sırasında verdiği ifadede Cuomo’nun kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu ve bir fotoğraf çekimi sırasında da tacizde bulunduğunu ifade etti. Commisso’nun suçlamaları, Vali Cuomo’nun karşı karşıya kaldığı en ciddi suçlama olarak görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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