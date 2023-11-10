Birçok insan bu soruya aynı yanıtı veriyor ve bilim henüz nedenini bulamadı

Muhtemelen birçok insan gibi mavi rengi ve 7 sayısını seçtiniz. Bunu nereden mi biliyoruz çünkü görünüşe göre dünyada birçok insan, bu soru karşısında mavi ve 7 cevabını veriyor. Hatta bu durumun kendi adı bile var; mavi-yedi fenomeni.

1970'lerden bu yana yapılan araştırmalar, farklı zamanlarda yaşayan ve farklı kültüre sahip insanlardan rastgele seçim yapmaları istendiğinde maviyi ve 7 rakamını tercih etme eğiliminde olduğunu gösterdi.