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Birçok ilden hissedildi! 6 Şubat 2023 Hatay ve Adana'da ölü ve yaralılar var mı, Hatay'da kaç bina yıkıldı?

Hatay ve Adana'da hissedildi! Hatay ve Adana'da ölü ve yaralılar var mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler Hatay ve Adana gibi çevre illerde hissedilirken çevre illerdeki hasar durumu, ölü ve yaralı sayısı araştırılıyor. İşte detaylar...

Giriş: 06.02.2023 - 08:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaşanan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi çevre illerde de etkisini gösterdi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. Hatay ve Adana'da ölü ve yaralı sayısını ve hasar durumuna ilişkin bilgileri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

     

  • ADANA VE HATAY'DA SON DURUM NE?

    Yaşanan depremler sonrasında valiliklerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem birçok ilde hissedildi.

    AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

  • 4 VALİDEN AÇIKLAMA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

    Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Valilerden yapılan açıklamada saat 07.10 itibariyle 4 ilde 49 kişi hayatını kaybetti, 529 kişi yaralandı.

    Türkiye'yi deprem fırtınası vurdu. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te art arda meydana gelen depremler Türkiye'nin büyük bölümünde hissedildi.

    Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

  • Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" dedi.

    Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı" açıklaması yaptı.

    Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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