Yaşanan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi çevre illerde de etkisini gösterdi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. Hatay ve Adana'da ölü ve yaralı sayısını ve hasar durumuna ilişkin bilgileri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...