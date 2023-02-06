Birçok il sarsıldı! 6 Şubat 2023 Adıyaman ve Şanlıurfa'da ölü ve yaralılar var mı, kaç bina yıkıldı, son durum nedir?

Birçok ilden hissedildi! Adıyaman ve Şanlıurfa'da son durum ne?

Meydana gelen Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi çevre illerde de etkisini gösterdi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. Adıyaman ve Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısını ve hasar durumuna ilişkin bilgileri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

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