Bugün kapımda ölü buldum bu güzelliği... Elleri, dirsekleri bize ne kadar benziyor anlatamam. Iguana yavrusuymuş... Kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi… Özür dilerim.