Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, gece apar topar hastaneye gitti
Rol aldığı bir projenin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedeleyen Birce Akalay, gece sevgilisi Hakan Kurtaş ile apar topar hastaneye gitti
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile gece apar topar Maslak'taki özel bir hastaneye gitti.
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Yer aldığı bir projenin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedelediği öğrenilen Birce Akalay'ın yapılan tetkikler sonucunda riskli bir durumu olmadığı tespit edildi.
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40 yaşındaki oyuncu, ardından doktorun kendisine yazdığı ilaçları almak için hastaneden ayrıldı.
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"ÖNEMLİ BİR DURUM YOK"
Birce Akalay, muhabirlerin "Geçmiş olsun" dileklerini iletmesi üzerine "Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim" dedikten sonra otomobiline binip sevgilisi Hakan Kurtaş ile oradan ayrıldı.