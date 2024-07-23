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        Haberler Magazin Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, gece apar topar hastaneye gitti - Magazin haberleri

        Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, gece apar topar hastaneye gitti

        Rol aldığı bir projenin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedeleyen Birce Akalay, gece sevgilisi Hakan Kurtaş ile apar topar hastaneye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 07:34 Güncelleme: 23.07.2024 - 07:36
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile gece apar topar Maslak'taki özel bir hastaneye gitti.

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          Yer aldığı bir projenin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedelediği öğrenilen Birce Akalay'ın yapılan tetkikler sonucunda riskli bir durumu olmadığı tespit edildi.

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          40 yaşındaki oyuncu, ardından doktorun kendisine yazdığı ilaçları almak için hastaneden ayrıldı.

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          "ÖNEMLİ BİR DURUM YOK"

          Birce Akalay, muhabirlerin "Geçmiş olsun" dileklerini iletmesi üzerine "Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim" dedikten sonra otomobiline binip sevgilisi Hakan Kurtaş ile oradan ayrıldı.

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