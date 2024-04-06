Birce Akalay-Hakan Kurtaş aşkından yeni fotoğraf
Geçtiğimiz ay aşkları Habertürk tarafından belgelenen Birce Akalay ile Hakan Kurtaş tatile çıktı. Çift, Paris'e gitti
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Ünlü oyuncu Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yaptıkları yorumlar ise bu iddiaları güçlendirmişti.
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Geçtiğimiz ay ilk kez Habertürk tarafından aşkları belgelenen çift, tatile çıktı.
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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Akalay sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafına, "Bunu seviyorum" notunu düştü.
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BODRUM'DA DENİZE GİRDİLER
Ünlü çift, birkaç hafta önce birlikte Bodrum'a gitmişti. Sevgilisiyle sezonu açan Birce Akalay, denize girdikleri anı takipçileriyle paylaştı.