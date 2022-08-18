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Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol açıklaması: Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı? - Magazin haberleri

Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol açıklaması: Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı?

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Çelikkol ile Bodrum'un ardından Kaz Dağları'na tatil yapmaya giden Birce Akalay, meslektaşıyla hakkında çıkan 'aşk' söylentilerine son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, "İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de arkadaşım. Üzülüyorum bu haberlere" diyerek sitem etti

18.08.2022 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Birce Akalay, önceki gün Levent'teki bir menajerlik şirketinden çıkarken gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

  • "KENDİMİ DİNLEMEYİ SEVİYORUM"

    Geçtiğimiz ay Kaz Dağları'nda tatil yapan ünlü oyuncu, "Orada arkadaşımın oteli var, gidip kendimi dinlemeyi seviyorum. Bodrum'a da gittim, annemle babam da orada yaşıyor. Keyifli bir yaz oldu." dedi.

  • "İBRAHİM BENİM CANIM DOSTUM, MİHRE ARKADAŞIM"

    Akalay, ayrıca meslektaşı İbrahim Çelikkol'la da tatilde görüntülenmiş, ikili hakkında 'aşk' söylentileri çıkmıştı. Dedikodulara açıklık getiren 38 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

    İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de arkadaşım. Yani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum, bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı? Acaba bu, niye bu kadar anormal? Bir yandan da sinir bozucu, gülüyorsun bir süre sonra.

  • "HİÇ ETİK BULMUYORUM!"

    Birce Akalay'a "İyi arkadaşlıklar aşka dönüşebilir..." düşüncesi de soruldu. Oyuncu konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

    Tabii ki hayatta böyle şeyler olur. Hiçbir şey imkansız değil. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. İnsanların bunu kendilerine malzeme edip kötü niyetli kullandığını düşünüyorum ve hiç etik bulmuyorum. Ailece görüşüyoruz, birlikte tatil yapıyoruz. Birtakım söylemlere şahit olduğumda da sinirleniyorum. Gerçekten kötü niyetli buluyorum. Evet, böyle hayranlar var, yakıştıran eden görüyoruz sosyal medyada. Onları çok safiyane buluyorum. Ama bazıları bunu kasti yapıyor. Bu da bana tatsız geliyor.

  • "HAYATIMDA HİÇ KİMSE YOK"

    Akalay, özel hayatıyla ilgili sorulara ise "Hayatımda hiç kimse yok. Gayet iyi, mutluyum şu anda. İşimde fazlasıyla uğraşıyorum. Biraz böyle bir odakta iyiyim şu an ama bir gün bir şey olursa siz de görüyorsunuz ben de çok saklamıyorum zaten." yanıtını verdi. 

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