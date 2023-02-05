Birce'ye mavi tik şoku

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Birce Akalay, Twitter'da mavi tikin gittiğini görünce şoke oldu. Oyuncu, konuya ilişkin "Benim mavi tikime ne olmuş olabilir, kim çaldı?" şeklinde paylaşımda bulunarak, Twitter Türkiye hesabını etiketledi.

"MR. MUSK'A AİDAT ÖDEMEMİZ GEREKİYORMUŞ"

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın geçtiğimiz kasım ayında onaylı hesaplar için aylık 8 dolarlık (yaklaşık 150 TL) ücret zorunluluğu getireceğini açıklamıştı. Bu durumdan habersiz olan Birce Akalay'a hayranları bilgi verdi.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Birce Akalay, "Tamam anladım ki Mr. Musk'a bir aidat ödememiz icap ediyormuş. O halde adımlarımızı nasıl atacağız? Ben neden bu adımları bulamıyorum? Teknoloji > Birce help me" yazarak, yardım istedi. Oyuncuya hayranları yardımcı oldu.

Fotoğraflar: AP, Instagram

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