Bali, geçtiğimiz ay dünyaya gelen kızı Saygı Karen ve eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bircan Bali, paylaşımına şu notu düştü:

Tam 1 yıl önce bu saatlerde... Ama şimdi içeride sizi kameradan izliyorum. Böyle bir manzarayı izlemenin mutluluğunu tarifsiz şekilde yaşıyorum. Dünyalar güzeli kızım ve fedakar hayat arkadaşım... Sizinle olmak, aile olmak tarifsiz. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim.