"BİZ ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Geçtiğimiz günlerde ultrason görüntülerini yayınlayan Bali, paylaşımına "Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin tek ricam bu dua... Allah büyük. Çok zor bir hamilelikmiş bu. Sizden ricam; bol dua" notunu düşmüştü.