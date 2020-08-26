Bebeğinin ayaklarını yayınlayan Bircan Bali, şu ifadeleri kullandı:

Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan, sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu... Hayatımıza hoş geldin Saygı Karen Gezen... Gül kokulu kızım, hoş geldin...

Bali'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve "Maşallah" şeklinde yorumlar yağdı.