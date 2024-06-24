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        Haberler Gündem 3. Sayfa Birbirlerine taşla sopayla girdiler: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Birbirlerine taşla sopayla girdiler: 3 yaralı

        Gaziantep'te lüks bir sitede iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 22:09 Güncelleme: 24.06.2024 - 22:09
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        Birbirlerine taşla sopayla girdiler: 3 yaralı
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        İHA'nın haberine göre; olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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