Birbirlerine taşla sopayla girdiler: 3 yaralı

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İHA'nın haberine göre; olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.