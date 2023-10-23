Birbirlerine sarılıp uyuyan iki yavrunun sevimli arkadaşlığı kalpleri ısıtıyor

Dünyanın en büyük gergedan yetimhanesi Care for Wild, aldığı hayvanları kurtarmak, tedavi etmek ve korumak için elinden geleni yapıyor. Kurum çalışanları, bir gün yağmur altında kalan minik bir zebra buldu. Çalışanların tüm bilgisi gergedanlar üzerine olsa da zebrayı bırakamadılar ve ona da bakmaya başladılar.