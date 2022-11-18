Birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

İstanbul'da, 3 kişi arasındaki tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde Nusret Taşçar (20) ve diğer iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine silahla ateş açmaya başladı.

Birbirlerine kurşun yağdıran şahıslar ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nusret Taşçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan diğer hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.