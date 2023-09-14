Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Birbirlerine girdiler!

        Birbirlerine girdiler! Kemer, tekme, tokat...

        İstanbul'da, motosikletliyle hafif ticari araç sürücü arasındaki ters yön tartışması kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü ile motosikletli tekme tokat ve kemerle birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birbirlerine girdiler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde motosikletli ile hafif ticari araç sürücüsünün "ters yön" kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Gümüşpala Mahallesi D100 karayolu altından geçen Kuruçeşme Altgeçidi'nde meydana geldi.

        Motosiklet sürücüsü ters yönden geldiğini öne sürdüğü hafif ticari araç sürücüsü ile tartışmaya başladı.

        Araçlarından inen iki sürücü, trafiğe aldırış etmeden kavga etmeye başladı. İki sürücünün tekmeli, tokatlı kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        REKLAM

        Görüntülerde, sürücülerin birbirine tekme, tokat ve kemerle saldırdıkları görülüyor.

        Kavga eden iki sürücüyü, başka bir sürücü ayırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul haberleri
        #avcılar
        #trafik kavgası
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Çin Savunma Bakanı nerede?
        Çin Savunma Bakanı nerede?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        "Evlilik bana yasak"
        "Evlilik bana yasak"
        Habertürk Anasayfa